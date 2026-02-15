È follia Brignone show dopo il secondo oro alle Olimpiadi svela il suo ‘segreto’
Federica Brignone ha conquistato il suo secondo oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, grazie a una serie di allenamenti intensi e una preparazione accurata. La campionessa ha spiegato che il segreto sta nella dedizione quotidiana e in un metodo di allenamento che combina tecnica e resistenza. La sua vittoria ha portato l’Italia a raggiungere un record storico di 22 medaglie, un risultato che nessuna altra nazione aveva mai ottenuto prima in questa edizione olimpica.
Con le ultime medaglie conquistate alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 l’Italia ha ottenuto un nuovo record: mai nella storia erano state così tante, ben 22 al momento. Storiche quelle di Federica Brignone (Super G e Gigante) e di Lisa Vittozzi (Biathlon, prima volta per gli azzurri). In queste ore sono arrivate anche le dichiarazioni di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. “Un altro oro olimpico che entra nella storia dello sport italiano – queste le parole della Premier – Con questa vittoria l’Italia sale a 7 ori, 3 argenti e 10 bronzi (poco dopo sono diventate 8, 4 e 10, ndr) e continua a essere protagonista di Olimpiadi indimenticabili.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
