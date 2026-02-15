È follia Brignone show dopo il secondo oro alle Olimpiadi svela il suo ‘segreto’

Con le ultime medaglie conquistate alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 l’Italia ha ottenuto un nuovo record: mai nella storia erano state così tante, ben 22 al momento. Storiche quelle di Federica Brignone (Super G e Gigante) e di Lisa Vittozzi (Biathlon, prima volta per gli azzurri). In queste ore sono arrivate anche le dichiarazioni di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. “Un altro oro olimpico che entra nella storia dello sport italiano – queste le parole della Premier – Con questa vittoria l’Italia sale a 7 ori, 3 argenti e 10 bronzi (poco dopo sono diventate 8, 4 e 10, ndr) e continua a essere protagonista di Olimpiadi indimenticabili.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha condiviso in conferenza stampa il suo consueto rituale dopo le partite, spiegando cosa fa alle 2 di notte.

Federica Brignone si impone nel gigante di Milano Cortina 2026, vincendo il secondo oro olimpico grazie a una gara impeccabile.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Brignone: Ero tesa, poi ho sentito le urla al traguardo e ho pensato: follia; Sinner esulta con Brignone, il messaggio dopo oro a Milano Cortina 2026; Federica Brignone diventa un film: dal recupero alla medaglia d’oro, riprese già iniziate; Olimpiadi Milano-Cortina - Follia Brignone, oro da leggenda in Super-G! Lollobrigida cuore d'oro! E c'è medaglia anche per lo slittino e Arianna Fontana!.

Brignone show a Casa Italia Cortina, che festa con i tifosi: Sono ancora incredulaCORTINA - Federica Brignone ha scritto la storia a Cortina. Si capisce dall'affetto della gente che l'ha travolta nella sua visita a Casa Italia, mai così piena in questi giorni. E chi è rimasto fuori ... corrieredellosport.it

Un’ora di ordinaria follia. #milanocortina2026 #olympics #brignone #vittozzi #moioli #sommariva x.com

Olimpiadi Milano-Cortina – Follia Brignone, oro da leggenda in Super-G! Lollobrigida cuore d’oro! E c’è medaglia anche per lo slittino e Arianna Fontana! facebook