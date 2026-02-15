È finita basta Addio alle gare la campionessa italiana chiude a 25 anni

La campionessa italiana ha annunciato il ritiro a 25 anni, citando la stanchezza e il bisogno di fermarsi dopo anni di competizioni intense. La decisione arriva dopo un’ultima stagione difficile, segnata da infortuni e poche vittorie. La sua scelta sorprende molti, considerando il talento e la popolarità conquistati nel corso degli anni. Ora si dedica a progetti lontani dal mondo dello sport, tra cui l’attività di allenatrice e il volontariato.

C'è un momento, nello sport, in cui le parole pesano più dei risultati. A volte arrivano all'improvviso, altre volte si intuiscono da piccoli segnali che solo i più attenti riescono a cogliere. Stavolta, invece, l'annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno, proprio quando l'entusiasmo era ancora vivo e l'adrenalina della gara non si era del tutto spenta. Un addio che nessuno si aspettava, una decisione clamorosa maturata nel silenzio e rivelata davanti alle telecamere, con la naturalezza di chi sa di aver già scelto dentro di sé.

Martina Di Centa si ritira a 25 anni, perché desidera tornare a vivere una vita più semplice e vicina alla famiglia.

Anna Damari, giovane talento livornese, ha conquistato il titolo di campionessa italiana di dama a soli 10 anni.

