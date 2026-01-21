Dama la livornese Anna Damari campionessa italiana a 10 anni

Anna Damari, giovane talento livornese, ha conquistato il titolo di campionessa italiana di dama a soli 10 anni. Segue le orme del fratello Giulio, vincitore a otto anni, distinguendosi nella specialità ‘frisk’, una variante meno nota ma impegnativa. La sua vittoria testimonia la crescita di giovani appassionati e competenti nel mondo della dama, contribuendo a valorizzare questa tradizione strategica italiana.

