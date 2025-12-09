Multe da 520mila euro a sei società di call center L’Antitrust | Informazioni ingannevoli lesa libertà dei consumatori

Ilfattoquotidiano.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sanzionate per oltre mezzo milione di euro dall’ Antitrust sei società di call center con l’accusa di aver concluso contratti di energia e telefonia dopo aver fornito informazioni ingannevoli. Le prime tre aziende, attive nel settore energetico, sono Titanium, Fire – condannate in solido a pagare 160mila euro – e J.Wolf Consulting, multata di 120mila euro. Ci sono poi Nova Group, Communicate e Entiende, attive nel settore delle telecomunicazioni, multate rispettivamente per 80mila, 40mila e 120mila euro. Le società avrebbero contattato i consumatori proponendo l’attivazione di contratti energetici dopo aver fornito delle formazioni false o ingannevoli sulla propria identità, sul motivo della telefonata e sulla convenienza dell’offerta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

