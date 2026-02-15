Dramma in A14 per 30 anni all’ospedale di Montichiari | la vittima è Eros Zanotti punto di riferimento nel bresciano

Eros Zanotti, 65enne di Montichiari, è morto in un incidente sulla A14, dopo aver perso il controllo della vettura nel traffico intenso di giovedì sera. Zanotti era conosciuto in zona come punto di riferimento nel settore e lavorava da oltre 30 anni all’ospedale di Montichiari. La sua auto si è scontrata con un altro veicolo, causando gravi danni e il decesso sul colpo.

L'incidente è avvenuto mentre stava rientrando da una visita ai familiari nel Forlivese. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, una collisione a catena ha coinvolto due auto e un mezzo pesante E' il 65enne Eros Zanotti la vittima dell'incidente stradale avvenuto nella prima serata di giovedì, intorno alle 19,30, lungo il tratto forlivese dell'autostrada A14 Bologna-Taranto. Ferrarese di nascita — nato ad Argenta nell'ottobre del 1960 — Zanotti era però bresciano d'adozione. Per oltre trent'anni aveva lavorato all'ospedale di Montichiari, guadagnandosi stima e affetto tra colleghi e pazienti.

