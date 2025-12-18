Sempre in alto, Dorothea Wierer conquista il terzo posto nella sprint di Annecy, superando Lisa Vittozzi. La gara d’apertura della tappa francese della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon promette emozioni e sfide avvincenti, segnando un inizio entusiasmante per la stagione.

© Oasport.it - SEMPRE IN ALTO! Dorothea Wierer terza davanti a Lisa Vittozzi nella sprint di Annecy!

La gara d’apertura del programma di Annecy-Le Grand Bornand, in Francia, sede della terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, la 7.5 km sprint femminile, premia la svedese Hanna Oeberg, che precede la padrona di casa transalpina Lou Jeanmonnot, seconda, ma fa festa anche l’Italia. Gradino più basso del podio per Dorothea Wierer terza, che precede la compagna di squadra Lisa Vittozzi, quarta, mentre va a punti anche Rebecca Passler, 24ma, infine manca la top 40, ma disputerà la pursuit di sabato anche Samuela Comola, 44ma. Le prime sei dell’ordine d’arrivo trovano lo zero al poligono: vince la svedese Hanna Oeberg, che si impone con il tempo complessivo di 19’24?9, andando a precedere la padrona di casa transalpina Lou Jeanmonnot, seconda a 3?3. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: Quando partono Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer oggi nella sprint di Annecy 2025: orari, n. di pettorale, tv

Leggi anche: A che ora partono Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nella sprint di Annecy 2025: n. di pettorale, programma preciso, tv

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Capolavoro di Vittozzi nell'Inseguimento di Hochfilzen. Lisa vince, nona Dorothea Wierer; LIVE Biathlon, Sprint femminile Annecy 2025 in DIRETTA: Wierer e Vittozzi cercano continuità; STRAORDINARIO TRIONFO IN COPPA DEL MONDO PER LISA VITTOZZI!!!; Biathlon: Italia ancora a podio in Coppa del Mondo, Wierer terza a Le Gran Bornard.

SEMPRE IN ALTO! Dorothea Wierer terza davanti a Lisa Vittozzi nella sprint di Annecy! - Le Grand Bornand, in Francia, sede della terza tappa della Coppa del Mondo 2025- oasport.it