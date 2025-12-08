Biathlon l’Italia ha ritrovato Lisa Vittozzi Dorothea Wierer eterna si conferma Tommaso Giacomel

La prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, andata in scena ad Oestersund, in Svezia, consegna all’Italia il ritorno in azzurro di Lisa Vittozzi dopo l’infortunio che le era costato tutta la stagione scorsa, l’ulteriore dimostrazione della classe sconfinata di Dorothea Wierer, e la conferma ad alti livelli di Tommaso Giacomel. Lisa Vittozzi torna e dimostra subito di essere a livelli eccelsi: il suo contributo nel doppio secondo posto dell’Italia nelle staffette (femminile e mista) del primo fine settimana svedese è fondamentale, poi nelle prove individuali staziona tra la decima e 15ma piazza, portandosi in top ten nella generale. 🔗 Leggi su Oasport.it

