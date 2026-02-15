Dopo il successo a Gorgonzola di mercoledì Il Lecco contro una Virtus in crisi Ma in attacco sarà assente Sipos

Il Lecco ha vinto mercoledì a Gorgonzola contro una squadra in difficoltà, perché vuole mantenere il passo con l’Unione Brescia. Dopo due sconfitte in casa contro Inter Under 23 e Pro Vercelli, il team di mister Colombo cerca di recuperare punti stasera alle 20. Tuttavia, in attacco il Lecco dovrà fare a meno di Sipos, che si è infortunato durante l'allenamento.

Vincere per non perdere terreno dall' Unione Brescia. Il Lecco reduce da due sconfitte interne consecutive contro Inter Under 23 e Pro Vercelli, ma anche dalla vittoria di Gorgonzola nel turno infrasettimanale, affronta stasera alle 20.30 al Rigamonti-Ceppi la Virtus Verona di Gigi Fresco, in crisi nera e al terzultimo posto. Per i lecchesi, a -2 dall'Union Brescia a quota 48 punti, non ci sono alternative alla vittoria. I blucelesti dovranno fare a meno del loro bomber Sipos, autore quest'anno di 10 gol, che verrà sottoposto a terapie per un fastidio tra anca e pube accusato prima della partita di Trento e che non gli dà tregua.