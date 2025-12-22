Al Lecco è sufficiente l’acuto di Sipos Pergolettese battuta

Una rete di Sipos (foto) a inizio ripresa regala al Lecco la vittoria e la seconda posizione in classifica. Vittoria meritata per gli uomini di Federico Valente che hanno superato per 1-0 una discreta Pergolettese confermandosi come una delle squadre che lotterà fino in fondo per i playoff. A decidere la sfida è stato il bomber lecchese Sipos che, approfittando di un tentennamento di Bane e Arini, ha difeso bene palla in mezzo all’area e ha battuto imparabilmente Doldi. Questo al minuto numero 52’ di una partita che nel primo tempo ha visto subito la Pergolettese rendersi pericolosa all’8’ con un tiro di Careccia deviato da Dalmasso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

