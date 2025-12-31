L’ammissione di Federica Brignone | Non toglierei mai il posto a una compagna solo per esserci a Milano Cortina

Federica Brignone ha dichiarato di non voler mai togliere il posto a una compagna per partecipare a Milano Cortina. La campionessa ha recentemente dedicato una settimana di allenamenti, alternando sci da turismo e da gigante, in preparazione a una sfida impegnativa per tornare ai propri livelli. Un percorso che richiede impegno e determinazione, nel rispetto delle colleghe e delle sfide future.

Una sfida complicata per tornare ai propri livelli. Federica Brignone ha affrontato una settimana di allenamenti sulla neve, prima con gli sci da turismo e poi con quelli da gigante. È ripartita così la lunga rincorsa verso le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dopo il grave incidente che il 3 aprile 2025 ha rischiato di interrompere bruscamente una carriera straordinaria. La campionessa valdostana era caduta durante i Campionati Italiani di sci alpino, riportando una frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio.

