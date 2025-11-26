Federica Brignone torna in pista dopo più di 200 giorni dall’infortunio | solo qualche discesa di prova

Federica Brignone è tornata sugli sci. Questa volta sì, è arrivato l’ok dai medici per tornare ad “assaggiare” la pista nel suo lungo percorso di riabilitazione, a distanza di 237 giorni dalla caduta rimediata ai Campionati Italiani Assoluti dello scorso 3 aprile, che le provocò la frattura del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. La detentrice della Coppa del mondo femminile ha completato la prima parte della rieducazione fisica al JMedical di Torino, ottenendo in questi giorni il via libera da parte della Commissione Medica Fisi per progredire ulteriormente nel suo piano di recupero, che prevede l’aggiunta di un lavoro in pista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

