Ddl Stupri nel pantano I giuristi | Consenso principio necessario

La legge sugli stupri si blocca di nuovo in Parlamento. La modifica unilaterale del testo ha creato confusione tra i giuristi, che ora chiedono di tornare al principio del consenso come base fondamentale. La presidente della Commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno, si trova nel mezzo di questa crisi, mentre le opposizioni chiedono chiarimenti e un passo indietro. La discussione rimane aperta, e il rischio di un nuovo stallo è concreto.

Dal vicolo cieco in cui si è infilata da sola, con la modifica unilaterale del ddl sugli stupri, alla presidente della Commissione giustizia del Senato, Giulia Bongiorno, non è rimasto che prendere tempo. Sono state convocate quindi ulteriori audizioni, un altro giro di opinioni da parte di giuristi ed esperti sul travagliato disegno di legge, prima benedetto da un patto MeloniSchlein e ora figlio di nessuno.

Il ddl stupri ha subito modifiche significative, con l’eliminazione del concetto di “consenso libero e attuale” e l’introduzione di “espressione del dissenso”.

Il ddl sulle violenze sessuali è stato modificato dalla presidente della Commissione Giustizia, Bongiorno, che ha eliminato la parola «consenso» dal testo.

