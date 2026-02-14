Senza consenso è stupro | la mobilitazione nazionale contro il ddl Bongiorno l' avvocata Boiano | Difendiamo il principio che la libertà sessuale è autodeterminazione non resistenza

L'avvocata Ilaria Boiano ha dichiarato che la proposta di legge Bongiorno potrebbe limitare i diritti delle donne e ha annunciato una mobilitazione nazionale per il 15 febbraio. La protesta nasce dalla convinzione che senza consenso, ogni atto sessuale è uno stupro. Molti attivisti e associazioni si preparano a scendere in piazza, chiedendo di difendere il diritto di autodeterminazione delle persone. La manifestazione coinvolgerà diverse città italiane e mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema.

Alla mobilitazione di domenica 15 febbraio ne seguirà una successiva anche sabato 28 febbraio a Roma con concentramento in piazza della Repubblica alle ore 13. «Quando il dissenso diventa centrale, la domanda implicita è: "Hai detto di no? Come? Quando? Con quale intensità?"», continua l'avvocata Boiano. «Si riapre così uno spazio per: scrutinare comportamento, moralità, abitudini, relazioni pregresse; valorizzare silenzi, paralisi, freezing, shock come ambiguità; interpretare la mancata resistenza come acquiescenza. La mobilitazione è urgente perché questa modifica rischia di riattivare una cultura giudiziaria che abbiamo impiegato decenni a sradicare.