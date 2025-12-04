Rapporto orale in carcere durante l’orario di visita… Denunciata la compagna di un detenuto L’episodio nei giorni scorsi a Civitavecchia

Un incontro tra una donna e il compagno detenuto nel carcere di Civitavecchia si è trasformato in un caso giudiziario. Secondo quanto comunicato dall' Osapp, la donna è stata denunciata per atti osceni in luogo pubblico dopo essere stata sorpresa dal personale di polizia penitenziaria mentre era impegnata in un rapporto di natura orale con il detenuto. Il fatto sarebbe avvenuto martedì 2 dicembre, durante il regolare orario di visita, alla presenza di altri detenuti e visitatori. Il personale in servizio è intervenuto immediatamente, interrompendo l'atto e allontanando la donna dalla sala.

