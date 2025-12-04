Al colloquio con il fidanzato in carcere gli pratica sesso orale davanti alle guardie | denunciata

Una donna in visita al fidanzato nel carcere di Civitavecchia è stata denunciata per avergli praticato del sesso orale durante l'orario delle visite. L'avvocato Castorina: "Il tema dell'affettività tra i detenuti va affrontato in modo serio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

