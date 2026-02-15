Donna fugge e viene investita Ora è gravissima

Una donna di 35 anni è stata investita mentre cercava di scappare da un malore improvviso, ed ora si trova in condizioni critiche all’ospedale Misericordia di Grosseto. La donna, che era già stata ricoverata giovedì scorso per un problema di salute, stava attraversando la strada quando ha deciso di fuggire, forse nel tentativo di raggiungere un’auto in corsa. Un’auto l’ha investita e ora lotta tra la vita e la morte.

GROSSETO Una donna di 35 anni è ricoverata in prognosi riservata all’ ospedale Misericordia. Era stata ricoverata giovedì scorso per un problema di salute. In reparto aveva ricevuto cure e attenzioni. Medici e infermieri l’avevano presa in carico, come si fa con chi arriva in condizioni difficili, segnate anche dall’abuso di alcol e stupefacenti. Ma la donna è scappata perchè non voleva stare in ospedale. Ma il giorno dopo la donna è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e riaccompagnata al pronto soccorso del Misericordia. Ma anche venerdì sera, nonostante l’assistenza ricevuta, la trentacinquenne ha lasciato l’ospedale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

