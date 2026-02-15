Donna fugge e viene investita Ora è gravissima
Una donna di 35 anni è stata investita mentre cercava di scappare da un malore improvviso, ed ora si trova in condizioni critiche all’ospedale Misericordia di Grosseto. La donna, che era già stata ricoverata giovedì scorso per un problema di salute, stava attraversando la strada quando ha deciso di fuggire, forse nel tentativo di raggiungere un’auto in corsa. Un’auto l’ha investita e ora lotta tra la vita e la morte.
GROSSETO Una donna di 35 anni è ricoverata in prognosi riservata all’ ospedale Misericordia. Era stata ricoverata giovedì scorso per un problema di salute. In reparto aveva ricevuto cure e attenzioni. Medici e infermieri l’avevano presa in carico, come si fa con chi arriva in condizioni difficili, segnate anche dall’abuso di alcol e stupefacenti. Ma la donna è scappata perchè non voleva stare in ospedale. Ma il giorno dopo la donna è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e riaccompagnata al pronto soccorso del Misericordia. Ma anche venerdì sera, nonostante l’assistenza ricevuta, la trentacinquenne ha lasciato l’ospedale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Angelika Hutter fugge dalla comunità e viene investita: è in fin di vita la donna della strage di Santo Stefano di Cadore
Angelika Hutter, coinvolta nell'incidente di Santo Stefano di Cadore che ha causato la morte di tre persone, si trova in condizioni critiche dopo essere stata investita.
Fugge dalla comunità e viene investita: è in fin di vita la donna che provocò la strage di Santo Stefano di Cadore
Angelika Hutter, condannata per la tragedia di Santo Stefano di Cadore, è ora in condizioni critiche dopo essere stata investita lungo la Provinciale 19 a Ronco all’Adige.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
