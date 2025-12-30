Angelika Hutter fugge dalla comunità e viene investita | è in fin di vita la donna della strage di Santo Stefano di Cadore

Angelika Hutter, coinvolta nell'incidente di Santo Stefano di Cadore che ha causato la morte di tre persone, si trova in condizioni critiche dopo essere stata investita. La donna, condannata in precedenza per l’incidente, rimane in fin di vita, mentre le autorità continuano le indagini sul tragico episodio.

Angelika Hutter in fin di vita, è stata investita da un’auto: nel 2023 travolse e uccise un’intera famiglia - Angelika Hutter, la 34enne di origine tedesca condannata in via definitiva a quattro anni e otto mesi per aver investito e ucciso un'intera famiglia il ... fanpage.it

Angelika Hutter investita da un'auto dopo la fuga dalla comunità, è in fin di vita: è la donna che travolse e sterminò una famiglia a Santo Stefano di Cadore - La 34 enne è stata investita a Ronco all’Adige nella Bassa Veronese, dopo essere fuggita dalla comunità dove stava scontando la sua pena. msn.com

