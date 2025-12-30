Fugge dalla comunità e viene investita | è in fin di vita la donna che provocò la strage di Santo Stefano di Cadore

Angelika Hutter, condannata per la tragedia di Santo Stefano di Cadore, è ora in condizioni critiche dopo essere stata investita lungo la Provinciale 19 a Ronco all’Adige. La donna, che aveva provocato la morte di padre, figlio e nonna nel luglio 2023, si trovava in fuga dalla comunità quando è stata investita. Le sue condizioni sono gravi e sono in corso ulteriori accertamenti sulle circostanze dell’incidente.

