Fugge dalla comunità e viene investita | è in fin di vita la donna che provocò la strage di Santo Stefano di Cadore
Angelika Hutter, condannata per la tragedia di Santo Stefano di Cadore, è ora in condizioni critiche dopo essere stata investita lungo la Provinciale 19 a Ronco all’Adige. La donna, che aveva provocato la morte di padre, figlio e nonna nel luglio 2023, si trovava in fuga dalla comunità quando è stata investita. Le sue condizioni sono gravi e sono in corso ulteriori accertamenti sulle circostanze dell’incidente.
Angelika Hutter, la 34enne tedesca condannata per aver travolto e ucciso padre, figlio e nonna a Santo Stefano di Cadore nel luglio del 2023, è in condizioni gravissime dopo essere stata investita da un’auto lungo la Provinciale 19 a Ronco all’Adige, in provincia di Verona. La donna, che aveva patteggiato una condanna a quattro anni e otto mesi, stava scontando la sua pena presso la comunità “Don Girelli” dopo un periodo di carcere. È stata investita pochi minuti dopo essere fuggita dalla struttura. Le telecamere, infatti, l’hanno ripresa mentre scavalcava la recinzione per poi allontanarsi verso la strada Ronchesana. 🔗 Leggi su Tpi.it
Leggi anche: Angelika Hutter fugge dalla comunità e viene investita: è in fin di vita la donna della strage di Santo Stefano di Cadore
Leggi anche: Angelika Hutter investita da un'auto dopo la fuga dalla comunità, è in fin di vita. È la donna che travolse e sterminò una famiglia in Cadore
BRINDISI, INVESTE UN 12ENNE E FUGGE: 28ENNE SI PRESENTA IN QUESTURA DOPO L’INCIDENTE L' automobilista coinvolto nell’investimento di un ragazzo di 12 anni si è presentato spontaneamente in questura. L’incidente è avvenuto domenica sera - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.