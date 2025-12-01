Malore mentre è ai fornelli grave un’anziana Appartamento avvolto dal fumo ad Ancona
Ancona, 1 dicembre 2025 – Avrebbe accusato un malore mentre stava cucinando il pranzo della domenica. A comprendere che qualcosa non stesse andando, e fossero sorte delle criticità, alcuni vicini, che hanno notato il fumo uscire dalle finestre di casa sua, tanto da allertare immediatamente il Numero unico delle emergenze. All’arrivo dei soccorritori, una donna di 77 anni è stata trovata a terra, priva di sensi e in gravissime condizioni. Urgente il trasferimento all’ospedale regionale, dov’è arrivata con un codice rosso. È accaduto ieri mattina a Torrette, in via Rubicone, nell’appartamento dove la signora risiede. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ha un malore mentre è ai fornelli, i vicini vedono il fumo e danno l'allarme: donna gravissima - facebook.com Vai su Facebook
Donna morta nell'incendio in casa dopo un malore, aveva la pentola sul fuoco: cadavere trovato in bagno - Donna 79enne morta a Livorno in un incendio: il probabile malore ai fornelli avrebbe causato il propagarsi delle fiamme. Segnala virgilio.it