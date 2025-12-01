Ancona, 1 dicembre 2025 – Avrebbe accusato un malore mentre stava cucinando il pranzo della domenica. A comprendere che qualcosa non stesse andando, e fossero sorte delle criticità, alcuni vicini, che hanno notato il fumo uscire dalle finestre di casa sua, tanto da allertare immediatamente il Numero unico delle emergenze. All’arrivo dei soccorritori, una donna di 77 anni è stata trovata a terra, priva di sensi e in gravissime condizioni. Urgente il trasferimento all’ospedale regionale, dov’è arrivata con un codice rosso. È accaduto ieri mattina a Torrette, in via Rubicone, nell’appartamento dove la signora risiede. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Malore mentre è ai fornelli, grave un'anziana. Appartamento avvolto dal fumo ad Ancona