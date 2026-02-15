Donadoni Serve più decisione sotto porta | In campo con grinta e senza mollare mai

Roberto Donadoni ha chiesto ai suoi di essere più decisi in attacco, perché il risultato contro il Frosinone dipende anche dalla capacità di finalizzare le occasioni. Durante l’allenamento, ha insistito sull’importanza di essere più spietati davanti al portiere, sottolineando che serve più grinta e determinazione. La squadra si sta preparando intensamente, lavorando anche sugli schemi offensivi per migliorare la precisione sotto porta.

In vista del delicatissimo scontro contro il Frosinone, il tecnico Roberto Donadoni richiama i suoi a maggiore cattiveria sotto porta. Tra infortuni e rotazioni, il messaggio è chiaro: serve dare di più in zona gol. Quale momento sta attraversando la squadra? "Abbiamo raccolto meno di quello che fosse giusto, ma se non fai gol non le vinci le partite. La squadra per me ha creato tanto ed è solo demerito nostro se non siamo riusciti a concludere, ci vuole più convinzione. Anche perché rimanendo sullo 0-0 è tutto in bilico. È stato il leitmotiv della settimana, cattiveria e determinazione". I mancati punti sono legati anche ai nuovi innesti? "In termini di punti dovevamo fare sicuramente di meglio, in questo periodo abbiamo anche preso tanti nuovi e ci vuole un attimo di ambientamento, hanno tutti voglia di dimostrare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

