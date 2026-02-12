Le interviste Rabbia Donadoni | Poca cattiveria sotto porta

Le squadre tornano a casa con l’amaro in bocca. La sfida al San Nicola non ha regalato soddisfazioni: entrambe sono arrivate al termine del match deluse e frustrate. Donadoni esprime tutta la sua rabbia, criticando la poca cattiveria sotto porta dei suoi giocatori. La partita si è conclusa con un punto che non accontenta nessuno, lasciando spazio a molte recriminazioni.

Dalla sfida del ’San Nicola’ escono due squadre piuttosto amareggiate che non possono di certo essere soddisfatte del punto conquistato. Nonostante i complimenti degli avversari, mister Roberto Donadoni si presenta ai microfoni piuttosto arrabbiato. "Ci vuole più cattiveria agonistica per buttare dentro la palla. Non è sufficiente fare delle belle prestazioni. Dovevamo essere più incisivi e cinici. Si può anche approfittare di qualche pallone ’sporco’, attaccare il primo palo con cattiveria e non aspettare sempre che il difensore sbagli. Se mancano questi aspetti diventa tutto più difficile". Il rammarico è quindi per il successo mancato, ma non per la prestazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le interviste. Rabbia Donadoni: "Poca cattiveria sotto porta» Approfondimenti su San Nicola Interviste "Bonaccorsi innocente. Però sotto porta serve più cattiveria" Agenore Maurizi commenta l’espulsione di Bonaccorsi, sottolineando che sarà presentato ricorso, ritenendo ingiustificata la decisione dell’arbitro. Le interviste. La rabbia di Banchieri: "Noi non siamo questi» Dopo la sconfitta del Pontedera, Simone Banchieri si presenta in sala stampa per un commento ufficiale. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su San Nicola Interviste LE INTERVISTE. Donadoni e Hristov: Perdere così fa davvero male»Il primo a presentarsi in conferenza stampa è capitan Petko Hristov che ha il difficile compito di analizzare ... msn.com "La Sampdoria ha tirato in porta solo una volta nel secondo tempo. Perdere così fa rabbia" "Le occasioni vanno concretizzate. Ci abbiamo messo del nostro" Roberto Donadoni dopo la sconfitta di Marassi - facebook.com facebook

