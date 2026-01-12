Bonaccorsi innocente Però sotto porta serve più cattiveria

Agenore Maurizi commenta l’espulsione di Bonaccorsi, sottolineando che sarà presentato ricorso, ritenendo ingiustificata la decisione dell’arbitro. Secondo l’allenatore, Bonaccorsi è innocente, ma evidenzia la necessità di maggiore cattiveria sotto porta. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione e discussione, evidenziando l’importanza di un’interpretazione equa delle decisioni arbitrali nel calcio.

Non riesce a godersi appieno la vittoria Agenore Maurizi, che parte subito dall’ultimo controverso episodio: "Sull’espulsione di Bonaccorsi faremo ricorso, perché non ha fatto nulla, secondo me ci sono gli estremi". Poi, con la solita onestà intellettuale, analizza cosa non ha funzionato, a partire dal discutibile comportamento tenuto dai giocatori del Termoli: "Dobbiamo essere molto più cattivi e farci rispettare di più, abbiamo subìto calci e scorrettezze fin dall’inizio, ma non è solo oggi: è dalla partita col Fossombrone che continua questa cosa". Un Ancona che anche oggi ha sopperito alle assenze e a tutte le difficoltà del caso, tenendo la scia di Ostiamare e Teramo: "Con tutti i nostri limiti, siamo comunque a tre punti dal primo posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

