Arezzo incendio in palazzina | vittima 55enne disabile evacuato l’intero stabile Indagini in corso

Arezzo, tragedia in un appartamento: un uomo di 55 anni muore nell'incendio. Un incendio divampato in un appartamento del centro di Arezzo ha causato la morte di un uomo di 55 anni questo sabato 14 febbraio 2026. L'incendio, che ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco e l'evacuazione dell'intero stabile, ha sollevato interrogativi sulla sicurezza degli edifici e sulla protezione delle persone vulnerabili. La vittima, secondo le prime informazioni, era una persona con disabilità. La dinamica dell'incendio e l'intervento dei soccorsi. L'allarme è scattato intorno alle 11:45, quando diverse chiamate di residenti hanno segnalato fiamme e fumo che fuoriuscivano da un appartamento all'ultimo piano di una palazzina nel cuore della città.

