Milazzo gli alunni del Carrubbaro incontrano l’ispettore Gangemi nell’ambito del progetto Io leggo per te

Messinatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Atmosfera di grande curiosità e partecipazione questa mattina all’Istituto Comprensivo Terzo “Carrubbaro” di Milazzo, diretto dal Dirigente Scolastico Professore Alessandro Greco, dove gli alunni delle terze classi hanno ricevuto la visita dell’Ispettore Capo Sebastiano Gangemi della Polizia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

