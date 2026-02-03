City Talk Giovani Politica Partecipazione nell’ambito del Progetto ERATO

Questa sera a Taranto si tiene il City Talk “Giovani, Politica, Partecipazione”. L’evento si svolge alle 18:00 al MUDIT – Casa Viola, in via Plateja, 51. Il Comune ha deciso di coinvolgere i giovani in un dibattito aperto sulla loro partecipazione politica, in un momento in cui si cerca di riaccendere l’interesse per le questioni pubbliche tra le nuove generazioni.

Tarantini Time Quotidiano Il Comune di Taranto, nell’ambito del Progetto ERATO, organizza il City Talk “Giovani, Politica, Partecipazione”, in programma giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 18:00, presso il MUDIT – Casa Viola, in via Plateja, 51. L’iniziativa è dedicata al tema della partecipazione giovanile e del ruolo delle nuove generazioni nei processi decisionali e nell’attività politica a livello locale. Interverranno i consiglieri comunali comunale Virginia Galeandro, Giandomenico Vitale e Antonio Lenti. L’incontro sarà moderato dal Vicesindaco di Taranto, Mattia Giorno. Il City Talk rientra tra le azioni finalizzate a promuovere il coinvolgimento attivo dei giovani nella vita pubblica e istituzionale della città. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

