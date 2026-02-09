Domani interrogo Anna Ferzetti porta al cinema la realtà della scuola | L’istruzione è un settore abbandonato e non tutelato

Domani arriva nelle sale il nuovo film di Anna Ferzetti, “Domani interrogo”. La protagonista porta sul grande schermo la realtà delle scuole italiane, evidenziando come il settore sia spesso trascurato e poco tutelato. La regista e attrice mette in luce le sfide di studenti e insegnanti, cercando di aprire uno spiraglio sulla condizione attuale del sistema scolastico nel nostro paese.

Il lungometraggio "Domani interrogo" arriva nelle sale cinematografiche italiane il 19 febbraio con Vision Distribution. La pellicola, diretta da Umberto Carteni e prodotta da On Production e Rai Cinema, racconta la quotidianità di un liceo periferico romano attraverso gli occhi di una professoressa di inglese interpretata da Anna Ferzetti.

