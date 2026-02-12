Nelle sale dal 19 febbraio Domani interrogo di Umberto Carteni con Anna Ferzetti nel ruolo di una prof d' inglese in un liceo di Rebibbia Il video di Amicait

(askanews) – L’importanza della scuola e della figura dell’insegnante capace di ascoltare e accompagnare i ragazzi nel loro percorso di crescita. Questo racconta Domani interrogo di Umberto Carteni, presentato durante la Festa del cinema di Roma, ad Alice nella città, e ora nelle sale dal 19 febbraio. Il film (tratto dall’omonimo romanzo di Gaja Cenciarelli ), con uno stile quasi documentaristico, segue i ragazzi di un liceo di Rebibbia, periferia romana. Un contesto difficile ma che non spaventa la Pofessoré, come la chiamano gli studenti, professoressa di inglese, interpretata da Anna Ferzetti: una donna che piano piano riesce ad ascoltare e a supportare una classe alle prese con spaccio, fumo, primi amori e contesti familiari disastrati, entrando nelle vite e nel cuore dei suoi studenti. 🔗 Leggi su Amica.it

