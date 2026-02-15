Dole Rimini trionfa nel derby di Romagna | Alipiev guida la squadra alla vittoria su Forlì con 78-63

Il giocatore Alipiev ha trascinato la Dole Rimini alla vittoria nel derby di Romagna contro Forlì, battendola 78-63. Domenica 15 febbraio 2026, al Palasport Flaminio di Rimini, i tifosi hanno assistito a una partita intensa, con la squadra di casa che ha preso il comando fin dai primi minuti e ha mantenuto il vantaggio fino alla fine.

La Dole Rimini Domina il Derby di Romagna: 78-63 all'Unieuro Forlì. Domenica 15 febbraio 2026, il Flaminio di Rimini è stato teatro di un derby di Romagna infuocato, conclusosi con una netta vittoria della Dole Rimini sull'Unieuro Forlì per 78-63. La prestazione di Ivan Alipiev, autore di una doppia doppia, e la solidità della squadra padrona di casa hanno decretato il trionfo, proiettando la Dole in una posizione di forza nel campionato. Primi Minuti di Battaglia e la Forza di Alipiev. L'attesa per il derby era palpabile, con entrambe le squadre determinate a regalare ai propri tifosi una prestazione memorabile.