Un nuovo raid israeliano colpisce Gaza e fa almeno 24 vittime palestinesi, secondo l’ONU. La zona vicino al valico di Rafah è tornata sotto assedio: le persone non riescono più a passare, i commerci si sono bloccati e l’atmosfera resta tesa. La tensione tra Israele e Palestina sale di nuovo, mentre le sirene risuonano e le forze israeliane continuano a operare nella regione.

**Lead – Articolo** A pochi chilometri da Gaza, nel valico di Rafah, il traffico di persone si è fermato. L’ingresso e l’uscita del territorio palestinese sono ormai limitati a causa della crescente tensione. Ecco che, alle prime ore della mattina del 5 febbraio 2026, l’esercito israeliano ha lanciato un nuovo raid su aree della zona, colpendo con precisione e intensità che hanno causato la morte di 24 palestinesi. Le vittime, tra cui donne e bambini, sono state uccise in diverse zone del territorio, in particolare in località come la città di Jabalia, dove l’attacco ha avuto conseguenze devastanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Raid israeliani su Gaza: 24 palestinesi uccisi, dice l’ONU

Approfondimenti su Gaza Raidi

Questa mattina a Gaza, le forze israeliane hanno condotto raid che hanno causato la morte di almeno 20 palestinesi.

Un raid israeliano nella Striscia di Gaza ha provocato la morte di cinque persone, tra cui tre giornalisti palestinesi, secondo fonti locali.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

UN Places Gaza Under Control of US-Led Board, Trump Won't Rule Out Troops to Venezuela, and More

Ultime notizie su Gaza Raidi

Argomenti discussi: Raid israeliani sulla Striscia di Gaza: dall’alba almeno 32 morti, tra cui diversi bambini; Almeno 32 morti a Gaza per raid israeliani. Tajani: Italia disponibile a mandare Carabinieri a Rafah; Le autorità sanitarie di Gaza: il bilancio delle vittime nella Striscia è salito a 71.769; Gaza, raid Idf: oltre 30 morti tra cui bambini. Qatar: Ripetute violazioni di Israele.

Media, 18 vittime a Gaza per raid israelianiAlmeno 18 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliano odierni a Gaza, secondo quanto riferito ad Al Jazeera da fonti ospedaliere. Undici di loro sono stati uccisi nei quartieri di ... ansa.it

Gaza, media: Nove morti in raid israeliani, tra cui tre minoriAlmeno nove persone sono morte nella notte in attacchi israeliani nella Striscia di Gaza. Lo riportano i media palestinesi. Sei delle vittime sarebbero state uccise nel nord dell’enclave, dove ... tg24.sky.it

#Tg2000 - #Gaza, raid israeliani uccidono 9 persone in un raid #4febbraio #Israele #USA #BoardOfPeace #Davos #Trump #MedioOriente #Hamas #TelAviv #Palestina #Netanyahu #Rafah #Esteri #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com

Tg2. . Nuova ondata di raid israeliani a #Gaza. Almeno 10 i morti facebook