Distrutta la Fontana delle acque vergini di Alessio Paternesi arrestato il vandalo

Nella giornata di domenica 15 febbraio, un vandalo ha danneggiato gravemente la Fontana delle acque vergini a Civita Castellana, causando danni stimati in migliaia di euro. La polizia ha subito arrestato l'autore dell’atto dopo averlo individuato mentre si allontanava dal luogo con resti della struttura rotte tra le mani. La fontana, creata dall’artista Alessio Paternesi, si trovava nel giardino di fronte a Forte Sangallo, poco distante dal nuovo intitolamento del largo dedicato al maestro civitonico.

L'opera era stata donata dal maestro alla "sua" Civita Castellana. Il sindaco Luca Giampieri: "Centro storico ferito al cuore, faremo il possibile per recuperare l'opera" A Civita Castellana è stata distrutta nel primo pomeriggio di domenica 15 febbraio la “Fontana delle acque vergini”, opera di Alessio Paternesi collocata nel giardino antistante a Forte Sangallo, alle spalle del largo recentemente intitolato al maestro civitonico. La fontana, realizzata in vitreous china come omaggio alla città della ceramica, era stata donata dallo stesso Paternesi a Civita Castellana nel 2017. Il sindaco Luca Giampieri commenta: "Il gesto di una persona squilibrata oggi ha ferito al cuore il nostro centro storico.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

