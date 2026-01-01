La famiglia distrutta dal dramma si muove la comunità | Aiutiamo Alessio e i due bambini

Una famiglia affronta un grave lutto improvviso, con due bambini piccoli e molte spese da sostenere. La comunità si unisce per offrire supporto ad Alessio e ai suoi figli in un momento di grande difficoltà. È importante condividere questa solidarietà per aiutare a superare il dolore e le sfide di una perdita inaspettata.

Un lutto improvviso, un dolore immenso da elaborare assieme a due bambini e molte spese da sostenere in un momento di difficoltà. È questo il dramma che Alessio Espa, padre di una famiglia di Bressanone, ha dovuto affrontare dopo la scomparsa della sua compagna Sabrina Menia.Per questo motivo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

