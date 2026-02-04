Lavoratori in nero zero forme di sicurezza e degrado assoluto | chiusa un'officina abusiva a Mantova

I carabinieri di Mantova hanno chiuso un’officina abusiva di rivendita auto e denunciato il proprietario, un 29enne di Porto Mantovano. L’attività lavorava senza licenza, con lavoratori in nero e nessuna misura di sicurezza. La scena era degradata, con un grave rischio per i dipendenti e i passanti.

I carabinieri hanno chiuso un'officina abusiva di rivendita auto a Mantova e denunciato il responsabile, un 29enne residente a Porto Mantovano per lavoro in nero e assenza totale di norme di sicurezza sul lavoro.🔗 Leggi su Fanpage.it

Un’officina abusiva e in pessime condizioni è stata scoperta a Mantova.

