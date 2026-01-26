Rischio Vesuvio firmato il protocollo di accoglienza con 25 Comuni dell’Alta Irpinia

Nella giornata di domenica è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra 25 Comuni dell’Alta Irpinia, mirato alla gestione condivisa del rischio Vesuvio. L’accordo prevede un’azione coordinata per migliorare la prevenzione e la risposta in caso di emergenza, rafforzando la collaborazione tra le comunità coinvolte e le istituzioni locali.

I Comuni hanno già definito la disponibilità all'accoglienza di cittadini per una prima esercitazione della durata di un giorno È stato firmato nella giornata di domenica il protocollo d'intesa per l'accoglienza che coinvolge 25 Comuni dell'Alta Irpinia, pronti a collaborare attivamente nell'ambito del piano di gestione del rischio Vesuvio. Il risultato è frutto di anni di lavoro portati avanti dalla Fondazione Convivenza Vesuvio, rappresentata dal dott. Vincenzo Coronato, impegnata nella costruzione di un modello di prevenzione basato su pianificazione, responsabilità territoriale e cooperazione tra comunità.

