Disastro Atletico Madrid | tris del Rayo Vallecano e vetta a -15 per Simeone

L'Atletico Madrid ha subito una sconfitta pesante contro il Rayo Vallecano, che ha vinto 3-0 e allontanato i biancorossi di 15 punti dalla vetta. La partita di oggi, valida per la ventiquattresima giornata di Liga, ha evidenziato i problemi della squadra di Simeone, ormai in crisi da diverse settimane. Il Rayo ha approfittato di errori difensivi e di una prestazione convincente, portando a casa tre punti fondamentali per la classifica.

Il Rayo Vallecano travolge l’ Atletico Madrid e certifica la crisi profonda della gestione Simeone. Nel pomeriggio valido per la ventiquattresima giornata di Liga, i “Colchoneros” incassano un pesante 3-0 esterno che ne ridimensiona definitivamente le ambizioni stagionali. Con questo KO, la formazione madrilena scivola al quarto posto in graduatoria, precipitando a un distacco siderale di 15 lunghezze dalla vetta del campionato spagnolo. Nella stessa finestra pomeridiana, sorride invece l’ Athletic Bilbao, capace di imporsi per 2-1 sul campo dell’ Oviedo. Il successo dei baschi consolida le loro ambizioni europee, mentre per i padroni di casa la sconfitta aggrava la posizione in zona retrocessione. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Disastro Atletico Madrid: tris del Rayo Vallecano e vetta a -15 per Simeone Rayo Vallecano-Atletico Madrid (domenica 15 febbraio 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Colchoneros attesi a Vallecas L’Atletico Madrid ha battuto il Barcellona 4-0 giovedì notte, causando grande entusiasmo tra i tifosi. Rayo Vallecano-Atletico Madrid (domenica 15 febbraio 2026 ore 16:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Colchoneros attesi a Vallecas L’Atletico Madrid ha vinto 4-0 contro il Barcellona giovedì notte, lasciando tutti senza parole e conquistando un vantaggio importante in semifinale di Copa del Rey. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Copa del Rey, disastro Barcellona: l’Atletico Madrid vince 4-0. Video Barcellona Atletico Madrid (3-1)/ Gol e highlights: tris blaugrana (2 dicembre 2025)Video Barcellona Atletico Madrid Barcellona gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match della Liga oggi 2 dicembre Barcellona Atletico Madrid è come ci si aspettava: partita ... ilsussidiario.net DIRETTA/ Atletico Madrid Union SG (risultato finale 3-1): tris di Llorente! (4 novembre 2025)In vista di una partita completamente inedita e che quindi non vanta alcun precedente ufficiale, per avvicinarci alla diretta Atletico Madrid Union SG potremmo affidarci a un altro confronto testa a ... ilsussidiario.net Disastro #Var in Spagna, in #Atletico-Barcellona si rompe il fuorigioco automatico e procedono manualmente: 7 minuti per annullare un gol Flick: "Un disastro". Il comitato arbitrale: "il sistema di fuorigioco semiautomatico ha sbagliato e il team Var ha tracciato x.com Disastro Var in Spagna, in #Atletico-Barcellona si rompe il fuorigioco automatico e procedono manualmente: 7 minuti per annullare un gol #Flick: "Un disastro". Il comitato arbitrale: "il sistema di fuorigioco semiautomatico ha sbagliato e il team #Var ha tracciato facebook