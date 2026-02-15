Disagi ferroviari | ritardi in cascata scatenano frustrazione tra i viaggiatori
Sabotaggi sulla linea Roma-Napoli hanno causato pesanti ritardi, generando nervosismo tra i pendolari. La mattina di sabato 14 febbraio 2026, molti treni sono rimasti bloccati o in ritardo, lasciando i viaggiatori in attesa per ore nelle stazioni. Un passeggero ha raccontato di aver perso un appuntamento importante a causa del disservizio.
"> Sabotaggi sulla linea Roma-Napoli: l’alta velocità in crisi Sabato 14 febbraio 2026, Napoli. La giornata ha riservato sorprese tutt’altro che piacevoli per migliaia di viaggiatori in partenza o in arrivo sui treni, in particolare quelli dell’alta velocità. Oltre ai disservizi, sono emerse notizie di sabotaggi verificatisi non solo sulla linea Napoli-Roma. La situazione ha costretto l’intervento delle forze dell’ordine e dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per garantire la sicurezza. Sabotaggi e disagi per i viaggiatori Le segnalazioni riguardano varie tratte, evidenziando la gravità della situazione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Olimpiadi a rischio: sabotaggi ferroviari bloccano Termini, caos e ritardi per migliaia di viaggiatori.
Il sabotaggio di alcune linee ferroviarie ha causato lo stop improvviso alla stazione Termini, creando disagi enormi per migliaia di passeggeri.
Treni, disagi per i viaggiatori: ritardi fino a un’ora, variazioni e cancellazioni
Disagi per i viaggiatori in treno tra Orte e Terni, in Umbria, a causa di accertamenti tecnici sulla linea ferroviaria.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Sabotaggi sulla rete Alta Velocità: treni in ritardo in mezza Italia; Sabotaggi su AV Roma-Napoli e Roma-Firenze, ritardi fino a 140 minuti. Salvini: Nessuno minimizzi; Sabotaggi sull'Alta Velocità, sabato di passione per i treni. Ecco cosa è successo; Incendio a ridosso dei binari, disagi sulla linea Adriatica e ritardi fino a 90 minuti: Azione di sabotaggio.
Disagi ferroviari: ritardi in cascata scatenano frustrazione tra i viaggiatoriUn lettore ha inviato una foto dalla stazione di Napoli, testimoniando l’affollamento e il malcontento dei viaggiatori in attesa. Le immagini parlano chiaro: caos e attesa prolungata dominano la scena ... napolipiu.com
Ferrovie, sospetti per nuovi atti di sabotaggio. Disagi per i passeggeri e indagini della DigosAncora sospetti atti di sabotaggio che compromettono la circolazione ferroviaria. Tre gli episodi su cui indaga la Digos e disagi per i passeggeri. iltempo.it
Aumentano i disagi sulla rete dell’Alta Velocità, con numerosi treni in forte ritardo alla stazione di Stazione Termini di Roma e alcune cancellazioni. Secondo Rete Ferroviaria Italiana, la circolazione è rallentata per accertamenti dell’autorità giudiziaria nei pr facebook
Alberi caduti su autostrada A2 nel cosentino, disagi anche sulla ferrovia. Sospesa linea regionale Fs #ANSA x.com