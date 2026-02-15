Disagi ferroviari | ritardi in cascata scatenano frustrazione tra i viaggiatori

Sabotaggi sulla linea Roma-Napoli hanno causato pesanti ritardi, generando nervosismo tra i pendolari. La mattina di sabato 14 febbraio 2026, molti treni sono rimasti bloccati o in ritardo, lasciando i viaggiatori in attesa per ore nelle stazioni. Un passeggero ha raccontato di aver perso un appuntamento importante a causa del disservizio.

Sabato 14 febbraio 2026, Napoli. La giornata ha riservato sorprese tutt'altro che piacevoli per migliaia di viaggiatori in partenza o in arrivo sui treni, in particolare quelli dell'alta velocità. Oltre ai disservizi, sono emerse notizie di sabotaggi verificatisi non solo sulla linea Napoli-Roma. La situazione ha costretto l'intervento delle forze dell'ordine e dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per garantire la sicurezza. Sabotaggi e disagi per i viaggiatori Le segnalazioni riguardano varie tratte, evidenziando la gravità della situazione.

Il sabotaggio di alcune linee ferroviarie ha causato lo stop improvviso alla stazione Termini, creando disagi enormi per migliaia di passeggeri.

Disagi per i viaggiatori in treno tra Orte e Terni, in Umbria, a causa di accertamenti tecnici sulla linea ferroviaria.

