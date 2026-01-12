Treni disagi per i viaggiatori | ritardi fino a un’ora variazioni e cancellazioni

Disagi per i viaggiatori in treno tra Orte e Terni, in Umbria, a causa di accertamenti tecnici sulla linea ferroviaria. La circolazione è rallentata, con ritardi fino a un’ora e alcune cancellazioni. La situazione interessa la tratta Orte-Foligno, causando inevitabili disagi ai passeggeri in partenza o in arrivo. Si consiglia di verificare gli orari aggiornati prima di partire.

Foligno (Perugia), 12 gennaio 2026 – Ancora disagi per i viaggiatori in treno. Stavolta i disagi toccano l’Umbria, con ferroviaria rallentata tra Orte e Terni sulla linea Orte-Foligno per accertamenti tecnici sulla linea con rallentamenti e ritardi fino a 60 minuti, variazioni e cancellazioni. In corso l'intervento dei tecnici di Rfi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Treni, disagi per i viaggiatori: ritardi fino a un’ora, variazioni e cancellazioni Leggi anche: Sciopero Cgil per i salari e contro il riarmo, disagi anche nei treni: ritardi e cancellazioni / FOTO Leggi anche: Si sdraia sui binari a Rignano: ritardi dei treni e disagi per i viaggiatori in provincia di Firenze Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Un altro brutto risveglio per i pendolari: ritardi fino a mezzora sulla Tirano-Milano Centrale; Treni, ritardi sulla linea Firenze-Viareggio per un guasto; Ritardi fino a 70 minuti sui treni Torino-Savona. Il 2026 dei viaggiatori è un incubo come al solito; Treni, domenica di caos: disagi per Roma e per il Nord. Incubo per i pendolari al rientro. Treni, disagi per i viaggiatori: ritardi fino a un’ora, variazioni e cancellazioni - Stavolta i disagi toccano l’Umbria, con ferroviaria rallentata tra Orte e Terni sulla linea Orte- msn.com

#Treni soppressi e ritardi: lo sciopero odierno sta provocando pesanti ripercussioni anche nel #Varesotto. Pesanti disagi per chi viaggia su rotaia. LEGGI QUI L'ARTICOLO https://www.prealpina.it/pages/treni-sciopero-e-disagi-401669.html - facebook.com facebook

Treni, domenica di caos: disagi per Roma e per il Nord. Incubo per i pendolari al rientro x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.