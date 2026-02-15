Diritti o rovesci ma pari Risate con Katia e Benedetta
Katia Beni e Benedetta Giuntini portano in scena oggi alle 17:30 al TeatroDante Carlo Monni di Campi Bisenzio uno spettacolo intitolato
‘Diritti o rovesci ma pari’: è lo spettacolo che Katia Beni e Benedetta Giuntini mettono in scena oggi pomeriggio (ore 17,30) al TeatroDante Carlo Monni di Campi Bisenzio. Una produzione Teatri d’Imbarco, che arriva a Campi grazie a Fondazione Accademia dei Perseveranti. Un’occasione per riflettere su diritti, stereotipi di genere e pari opportunità (dal body shaming alle discriminazioni per età), ma narrati con la comicità e l’ironia. Si tratta, infatti, del racconto di un’intervista surreale e imprevedibile scritta e interpretata dalle due celebri artiste toscane. E che attraverso un mix di gag, monologhi e dialoghi incalzanti, accompagnano il pubblico in un percorso che alterna risate e pensiero critico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Campi, in scena ‘Diritti o rovesci ma pari’ con Katia Beni e Benedetta Giuntini
A Firenze, due artiste toscane portano in scena uno spettacolo che affronta temi come diritti, stereotipi di genere e discriminazioni.
Domenica 15 febbraio Katia Beni e Benedetta Giuntini in Diritti o rovesci ma pari al Teatrodante Carlo MonniCAMPI BISENZIO - Diritti, stereotipi di genere e pari opportunità - dal body shaming alle discriminazioni per età - raccontate attraverso la comicità e ... piananotizie.it
