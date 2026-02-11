Campi in scena ‘Diritti o rovesci ma pari’ con Katia Beni e Benedetta Giuntini

A Firenze, due artiste toscane portano in scena uno spettacolo che affronta temi come diritti, stereotipi di genere e discriminazioni. Katia Beni e Benedetta Giuntini usano comicità e ironia per parlare di body shaming, età e pari opportunità. Lo spettacolo “Diritti o rovesci ma pari” si presenta come un’interpretazione surreale e imprevedibile, in cui le attrici mettono in scena un modo diretto e reale di parlare di problemi sociali ancora molto attuali.

Firenze, 10 febbraio 2026 - Diritti, stereotipi di genere e pari opportunità - dal body shaming alle discriminazioni per età - raccontate attraverso la comicità e l’ironia, sono al centro di “ Diritti o rovesci ma pari”, un’intervista surreale e imprevedibile scritta e interpretata da due celebri artiste toscane, Katia Beni e Benedetta Giuntini. Lo spettacolo, prodotto da Teatri d’Imbarco, sarà in scena domenica 15 febbraio alle ore 17.30 al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio (piazza Dante 23). Attraverso un mix di gag, monologhi e dialoghi incalzanti, il pubblico sarà accompagnato in un percorso ironico che alterna risate e pensiero critico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

