Rocca Lazio | Fondi coesione Ue pilastro per politica territori in regione indebitata come il Lazio – Il video

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo analizza l'importanza dei fondi di coesione europei per il Lazio, una regione con un bilancio fortemente gravato dal debito. Con oltre 1,2 miliardi di euro destinati annualmente al pagamento dei debiti, il Lazio affronta sfide significative nel sostenere le politiche territoriali e lo sviluppo regionale, evidenziando la necessità di un sostegno esterno e di strategie di rinnovamento.

(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2025 Nel Lazio ogni anno "abbiamo oltre 1 miliardo e 200 milioni per pagare i debiti, di fatto il nostro bilancio è ridotto all'osso. Pertanto i fondi europei di coesione sono uno strumento di tenuta e un pilastro per la politica dei territori", così il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca al convegno sulla coesione alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. Open.online

Rocca (Lazio): Fondi coesione Ue pilastro per politica territori in regione indebitata come il Lazio

rocca lazio fondi coesioneRocca (Lazio): Fondi coesione Ue pilastro per politica territori in regione indebitata come il Lazio - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it

rocca lazio fondi coesionePnrr, sanità e minore debito: Moody’s promuove il Lazio - il governatore del Lazio, Francesco Rocca: questo riconoscimento «rafforza la ... ilmessaggero.it

Immagine generica

Rocca Fondi europei essenziali per sviluppo Regione Lazio

Video Rocca Fondi europei essenziali per sviluppo Regione Lazio