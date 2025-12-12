Rocca Lazio | Fondi coesione Ue pilastro per politica territori in regione indebitata come il Lazio – Il video

L'articolo analizza l'importanza dei fondi di coesione europei per il Lazio, una regione con un bilancio fortemente gravato dal debito. Con oltre 1,2 miliardi di euro destinati annualmente al pagamento dei debiti, il Lazio affronta sfide significative nel sostenere le politiche territoriali e lo sviluppo regionale, evidenziando la necessità di un sostegno esterno e di strategie di rinnovamento.

(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2025 Nel Lazio ogni anno "abbiamo oltre 1 miliardo e 200 milioni per pagare i debiti, di fatto il nostro bilancio è ridotto all'osso. Pertanto i fondi europei di coesione sono uno strumento di tenuta e un pilastro per la politica dei territori", così il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca al convegno sulla coesione alla Camera.

Rocca (Lazio): Fondi coesione Ue pilastro per politica territori in regione indebitata come il Lazio

