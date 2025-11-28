Stallo su strada della Pace Torto 5 stelle accusa | Fondi per lavori ridotti per incapacità amministrativa della Regione

“Qual è la situazione rispetto ai fondi dedicati alla manutenzione di Strada della Pace? Perché non sono stati svolti i lavori di riqualificazione sull’intero tratto interessato dalle precarie condizioni per la sicurezza?”. Sono le domande avanzate al governo dall’onorevole Daniela Torto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

stallo strada pace tortoStallo su strada della Pace, Torto (5 stelle) accusa: "Fondi per lavori ridotti per incapacità amministrativa della Regione" - La parlamentare abruzzese, che ha chiesto conto dello stato dell'intervento durante un question time, propone il passaggio sotto la gestione dell’Anas "per fermare il rimpallo di responsabilità tra en ... Secondo chietitoday.it

