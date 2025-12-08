Diretta Gol Serie A LIVE | Udinese Genoa 0-1 | la sblocca Malinovskyi

Segui in tempo reale la diretta gol della Serie A con Udinese-Genoa, dove Malinovskyi ha aperto le marcature. La giornata calcistica prosegue con Pisa-Parma e si conclude con il match tra Milan e Torino, offrendo emozioni e aggiornamenti continui su tutte le partite in corso.

Diretta Gol Serie A LIVE, un lunedì ricco di calcio con Pisa Parma ad aprire e Milan Torino a chiudere. Nel mezzo il match fra Udinese e Genoa E’ tempo di Serie A anche in questo lunedì di festa. Tre le partite in programma e da seguire con noi. Apre Pisa Parma, chiude Milan Torino . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta Gol Serie A LIVE: Udinese Genoa 0-1: la sblocca Malinovskyi

Approfondisci con queste news

?Udinese-Genoa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - facebook.com Vai su Facebook

SERIE A | Napoli-Juventus in campo DIRETTA e FOTO #ANSA Vai su X

Risultati Serie A, classifica/ Che colpaccio per il Parma! Diretta gol live score (oggi 8 dicembre 2025) - Risultati Serie A, classifica: ci sono tre partite a concludere il programma della 14^ giornata, il Milan capolista fa visita al Torino. Riporta ilsussidiario.net