Dinamo Sassari contro Derthona | dove seguire la partita in diretta

La partita tra Dinamo Sassari e Derthona si gioca perché la squadra sarda ha perso un'importantissima gara esterna e ha lasciato la competizione europea. La sfida arriva in un momento decisivo del campionato, quando entrambe le formazioni cercano punti per migliorare la posizione in classifica. I tifosi potranno seguire l’incontro in diretta, con aggiornamenti su tv e piattaforme online.

La sfida tra due realtà della stessa regione arriva in un momento cruciale della stagione. Dopo una sconfitta esterna e l'uscita dalla FIBA Europe Cup, il Banco di Sardegna Sassari ospita Bertram Derthona Tortona, reduce da una vittoria interna contro Trieste. L'incontro è previsto per domenica 15 febbraio 2026 alle ore 16:00 e sarà trasmesso su LBATV. Arbitri designati: Alessandro Perciavalle, Matteo Lucotti, Francesco Cassina. Nei confronti diretti tra Sassari e Tortona si contano nove incontri di campionato più una semifinale di Supercoppa, con Tortona avanti nel computo generale di 6-4. In casa Sassari il bilancio tra le due squadre si mantiene in parità a 2-2.