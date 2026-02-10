Questa sera la Dinamo Banco di Sardegna affronta Casademont Zaragoza in una partita decisiva di FIBA Europe Cup. La squadra sarda cerca di reagire alla sconfitta nel campionato e di tornare subito alla vittoria. I giocatori sono concentrati, pronti a dare il massimo per non perdere il passo in questa competizione europea.

La Dinamo Banco di Sardegna si prepara a un impegno decisivo in FIBA Europe Cup, mirando a una pronta risposta dopo la recente battuta d’arresto in campionato. L’avversario è Casademont Zaragoza, guidato da Jesus Ramirez, e l’incontro è in programma al Pabellón Príncipe Felipe, chiudendo il gruppo N della competizione. Dopo la sconfitta 82-84 sul campo di casa contro Bilbao Basket, la squadra cerca una reazione immediata in un contesto europeo che resta importante per la classifica del gruppo. Il match rappresenta un banco di prova per aumentare fiducia e intensità, in una cornice di gara caratterizzata da alta pressione difensiva e contenuti offensivi mirati. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Diretta testuale: Casademont Zaragoza contro Dinamo Sassari

Approfondimenti su Casademont Zaragoza

Sassari mantiene vive le speranze di qualificazione alla fase successiva della Europe Cup, ma la sconfitta casalinga contro Casademont Saragozza rappresenta un passo indietro.

Questa sera si gioca una partita importante tra Apu Old Wild West e Dinamo Sassari.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Casademont Zaragoza Pabellon Principe Felipe, Zaragoza 20:00 TeleSardegna, Dinamo Tv e Fiba YouTube #dinamosassari #sardegna #lacasadeigiganti #visitsardinia x.com

Dinamo Sassari - Casademont Zaragoza #FIBAEuropeCup #dinamosassari #CasademontZaragoza #basketball - facebook.com facebook