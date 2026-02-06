Apu Old Wild West contro Dinamo Sassari | dove seguire la partita in tv

Questa sera si gioca una partita importante tra Apu Old Wild West e Dinamo Sassari. Le due squadre sono a caccia di punti per migliorare la loro posizione in classifica e si sfideranno in un match che può fare la differenza nella stagione. Sono attese molte emozioni sul parquet.

Due squadre in corsa per consolidare la posizione in classifica si preparano a fronteggiarsi in una sfida dalla forte rilevanza stagionale. L'APU Old Wild West Udine ospita il Banco di Sardegna Sassari, proveniente da una vittoria casalinga nel campionato e da un ko recente in FIBA Europe Cup, in un incontro che si gioca domenica 8 febbraio 2026 alle ore 18.00, trasmesso attraverso LBATV. L'impegno promette intensità e tattiche strutturate, con arbitri designati per dirigere un incontro decisivo per entrambe le formazioni. udine contro sassari si affrontano in una gara che segnala una tappa cruciale del turno di metà stagione.

