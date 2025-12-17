Policlinico nuovo prelievo di organi | cuore fegato e reni donati a quattro pazienti in lista d' attesa
Al Policlinico Gaspare Rodolico di Catania è stato eseguito un prelievo di organi, tra cui cuore, fegato e reni, donati a quattro pazienti in lista d’attesa. L’intervento rappresenta un'importante opportunità di vita per i riceventi e testimonia l’impegno dell’ospedale nel settore della donazione e del trapianto.
Un nuovo prelievo di organi, cuore, fegato e reni, è stato effettuato al Policlinico Gaspare Rodolico di Catania, consentendo a quattro pazienti in lista d’attesa di ricevere una nuova possibilità di vita. Il donatore, deceduto a seguito di un’emorragia cerebrale, aveva espresso più volte in vita. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
