Policlinico nuovo prelievo di organi | cuore fegato e reni donati a quattro pazienti in lista d' attesa

Al Policlinico Gaspare Rodolico di Catania è stato eseguito un prelievo di organi, tra cui cuore, fegato e reni, donati a quattro pazienti in lista d’attesa. L’intervento rappresenta un'importante opportunità di vita per i riceventi e testimonia l’impegno dell’ospedale nel settore della donazione e del trapianto.

