La vita oltre la morte | donati fegato reni e polmoni di un 55enne deceduto al Fazzi

Da lecceprima.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 55 anni deceduto all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce ha scelto di donare i propri organi, tra cui fegato, reni e polmoni. Il gesto, compiuto con il consenso in vita, rappresenta un importante esempio di solidarietà e speranza per altri pazienti in attesa di trapianto. La donazione dimostra come, anche dopo la morte, sia possibile continuare a fare del bene.

LECCE – C’è vita oltre la morte: è il messaggio che arriva chiaro dal gesto d’amore di un 55enne salentino, deceduto nelle scorse ore al “Vito Fazzi” di Lecce e che ha permesso, grazie al consenso espresso in vita, un prelievo multiorgano che permetterà di aiutare altri pazienti che avranno. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

