La vita oltre la morte | donati fegato reni e polmoni di un 55enne deceduto al Fazzi

Un uomo di 55 anni deceduto all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce ha scelto di donare i propri organi, tra cui fegato, reni e polmoni. Il gesto, compiuto con il consenso in vita, rappresenta un importante esempio di solidarietà e speranza per altri pazienti in attesa di trapianto. La donazione dimostra come, anche dopo la morte, sia possibile continuare a fare del bene.

