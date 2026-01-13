La vita oltre la morte | donati fegato reni e polmoni di un 55enne deceduto al Fazzi
Un uomo di 55 anni deceduto all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce ha scelto di donare i propri organi, tra cui fegato, reni e polmoni. Il gesto, compiuto con il consenso in vita, rappresenta un importante esempio di solidarietà e speranza per altri pazienti in attesa di trapianto. La donazione dimostra come, anche dopo la morte, sia possibile continuare a fare del bene.
LECCE – C’è vita oltre la morte: è il messaggio che arriva chiaro dal gesto d’amore di un 55enne salentino, deceduto nelle scorse ore al “Vito Fazzi” di Lecce e che ha permesso, grazie al consenso espresso in vita, un prelievo multiorgano che permetterà di aiutare altri pazienti che avranno. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Policlinico, nuovo prelievo di organi: cuore, fegato e reni donati a quattro pazienti in lista d'attesa
Leggi anche: Dalla morte ecco una rinascita: a Villa Sofia donazione a cuore fermo con prelievo di cuore, fegato e reni
Clochard muore a 25 anni sotto al ponte, donati gli organi. “Rispettata la sua volontà”; Firenze, muore 25enne senza fissa dimora: i suoi organi saranno donati; L’ultimo gesto del clochard. I suoi organi saranno donati. Il giovane morto a Firenze; Scafati, domani i funerali della mamma morta dopo il parto.
La vita oltre la morte: donati fegato, reni e polmoni di un 55enne deceduto al “Fazzi” - L’uomo si trovava nel reparto di anestesia e rianimazione: fatale l’encefalopatia post anossica da arresto cardiaco. lecceprima.it
L’ultimo gesto del clochard. I suoi organi saranno donati. Il giovane morto a Firenze - Si trovava sotto un ponte in centro quando è finito in arresto cardiaco. msn.com
Il suo sorriso oltre la vita " - E quando le miserabili certezze che mi facevano girare come una trottola ubriaca mi sono state tolte, ho intravisto l'altro ponte, quello che sto per attraversare. Per la prima volta ho trovato l'indicazione. E' così che interviene il tempo - - facebook.com facebook
Libri che ti cambiano la vita: oltre 45 consigli di lettura illibraio.it/news/narrativa… #narrativa #saggistica x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.