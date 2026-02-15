Buldorini è stato assolto dall’accusa di diffamazione dopo aver denunciato con determinazione la demolizione dell’Inrca, un episodio che da oltre un quarto di secolo provoca tensioni nella sua città. La sua denuncia, fatta pubblicamente e con convinzione, aveva attirato l’attenzione su un intervento edilizio che molti consideravano ingiustificato. Ora, il tribunale ha deciso che le sue parole non costituiscono un reato, riconoscendo la sua azione come un tentativo di fare luce su una vicenda irrisolta.

"Sono stato processato e condannato per aver denunciato, con forza e passione civile, una vicenda che da oltre 25 anni ferisce la nostra comunità: l’Inrca demolita e mai ricostruita. Un servizio essenziale negato a una popolazione sempre più anziana". È stato il commento del vicepresidente della Provincia Luca Buldorini dopo essere stato assolto con formula piena dalla Corte di Appello di Ancona, nel procedimento per diffamazione nato dalla querela dell’allora assessore Pd ai servizi sociali di Appignano Danilo Monticelli. Una sentenza che ha ribaltato la condanna inflitta in primo grado (in cui era stato condannato a 500 euro di multa e al risarcimento di mille euro alla parte civile). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Diffamazione, assolto Buldorini

La Corte d’Appello di Ancona ha deciso di assolvere Luca Buldorini, vicepresidente della Provincia di Macerata, dopo averlo condannato in primo grado per un post su Facebook che aveva criticato l’ex assessore comunale Danilo Monticelli.

