Assolto l’ex assessore | Non ci fu diffamazione alla dipendente comunale

In questa vicenda giudiziaria, l’ex assessore Enrico Ghiselli è stato assolto dall’accusa di diffamazione nei confronti di una dipendente comunale. La vicenda riguardava un episodio legato all’allontanamento dal lavoro per motivi sanitari. La decisione della giustizia ha confermato che non vi è stata alcuna offesa all’onore e al decoro della dipendente.

Non diffamò la dipendente comunale. Si è così conclusa la vicenda giudiziaria che ha visto protagonista Enrico Ghiselli, allora assessore, accusato di aver offeso l'onore e il decoro di una dipendente dell' ufficio ambiente e lavori pubblici che si era allontanata dal lavoro per effettuare un esame in ospedale. In realtà dalla ricostruzione testimoniale dei fatti la vicenda ha assunto contorni decisamente differenti dalla denuncia formalizzata dalla dipendente stessa: il giudice rimarcando il potere-dovere di controllo in capo all'amministratore pubblico, ha altesì preso atto che le parole espresse furono dettate da una differente rappresentazione della realtà.

