Un evento al giorno, anzi di più. Questo è l’inizio dell’anno 2026, quello che per Pistoia significherà Capitale Italiana del Libro. E gennaio, dopo l’annuncio dei giorni scorsi dell’inaugurazione affidata ad Aldo Cazzullo in una lectio magistralis su San Francesco e Dante (10 gennaio alle 16 al Teatro Manzoni, con il ministro della cultura Alessandro Giuli), adesso è delineato e ’fuori’ pronto per essere segnato in agenda. Prima di partire dagli eventi veri e propri, merita subito raccontare due iniziative che permetteranno di aggiudicarsi buoni libro: si tratta de ’Il gioco dei titoli’ e del ’Campionato di lettura’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Capitale del libro, si parte con gli eventi

Leggi anche: Pistoia è la Capitale italiana del libro 2026. La lettura come avventura collettiva, le scuole fanno la loro parte

Leggi anche: La Festa del Cinema 2025 accende la Capitale: gli eventi dal centro alla periferia

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Pistoia Capitale italiana del libro 2026; Capitale del libro, si parte con gli eventi; Sito Istituzionale | Natale nel Municipio VIII, eventi del 28 e 29 dicembre; Roma Capodarte 2026: 100 eventi gratuiti per il 1 gennaio della Capitale.

Subiaco Capitale italiana del libro 2025, partono gli eventi: il programma - Dopo un approfondito esame delle varie candidature la scelta cadde sulla Città di Subiaco come evidenziò il Ministro della Cultura e lo stesso Consiglio dei Ministri in quanto «Il progetto presentato ... ilmessaggero.it

Subiaco Capitale del Libro 2025, ancora nessun evento in programma. E salta anche la presentazione al Teatro Cinema Narzio - Subiaco è la Capitale Italiana del libro 2025 ma la presentazione del programma e i relativi eventi si fanno ancora attendere. ilmessaggero.it

Capitale del Libro. Via alla maratona. Esordio con Cazzullo e San Francesco - Fissato il giorno per l’inizio ufficiale: sarà il 10 gennaio al Manzoni. msn.com