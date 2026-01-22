Piccoli mondi | alla Nuova Sala Africa il teatro d’oggetti di Nina Theatre

Alla Nuova Sala Africa, continua la rassegna “Piccoli mondi”, che unisce musica e teatro attraverso il teatro d’oggetti di Nina Theatre. Promossa dalle associazioni Rimini Classica, Strada San Germano e Punto Giovane, questa serie di appuntamenti offre un’occasione di approfondimento culturale nel rispetto di un approccio sobrio e qualificato. Un’opportunità per scoprire nuove forme di espressione artistica in un contesto intimo e dedicato.

Proseguono gli appuntamenti di "Piccoli mondi", la rassegna dedicata alla musica e al teatro firmata dalle associazioni Rimini Classica, Strada San Germano e Punto Giovane. Domenica 25 gennaio la Nuova Sala Africa ospita la compagnia Nina Theatre con "Mettici il cuore". Omaggio a Lucio Dalla per la rassegna "Piccoli mondi" alla nuova sala Africa. Dopo la pausa natalizia, la nuova sala Africa riapre le sue porte con un omaggio a Lucio Dalla. 'Piccoli mondi': Cristina Di Pietro rende omaggio a Piazzolla.

